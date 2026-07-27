В Павлодарской области продолжаются археологические исследования курганного могильника Байдала, где ученые сделали уникальные находки, способные пролить свет на историю Кимакского каганата. Раскопки посетил аким региона Асаин Байханов, передает BAQ.KZ.

Курганный могильник Байдала расположен в Кенжекольском сельском округе Павлодара. По данным ученых, именно здесь, согласно арабским картам X века, могла находиться Имакия – политический центр Кимакского каганата.

Уже более 20 лет на памятнике работают археологи под руководством Тимура Смагулова. В нынешнем сезоне специалисты исследуют один из сохранившихся курганов. Они уже расчистили остатки погребального рва и обнаружили кости жертвенных животных. Вскрытие основного захоронения запланировано на август–сентябрь.

Уникальная находка без аналогов

Во время визита археологи представили главе региона наиболее значимые открытия последних лет. Одной из главных находок стало полностью сохранившееся передвижное жилище кимако-кыпчакского периода – деревянная колесница с шатром, конструкция которого напоминает казахскую юрту.

По словам специалистов, подобных находок ранее не было ни в археологии Казахстана, ни в степной Евразии.

Вместе с колесницей были обнаружены деревянное седло, стремена, удила, предметы вооружения, украшения, шелковые ткани и другие артефакты, которые позволяют по-новому взглянуть на быт средневековых кочевников.

Находки планируют сохранить и показать в музеях

Аким Павлодарской области подчеркнул важность дальнейшего изучения археологического комплекса.

«Байдала – это место, раскрывающее нам историю родного края. Каждая находка обладает высокой научной и культурно-исторической ценностью, помогает глубже понять истоки нашей государственности и расширяет представление о средневековой цивилизации Великой Степи. Наша задача – обеспечить всестороннее научное изучение памятника и создать условия, чтобы уникальные открытия стали частью современных музейных экспозиций», – отметил Асаин Байханов.

По итогам поездки глава региона поручил проработать дальнейшее развитие археологических исследований, обеспечить консервацию и реставрацию найденных артефактов, а также подготовить предложения по музеефикации комплекса и его развитию как одного из ключевых объектов историко-культурного наследия Казахстана.

Читай также:

Уникальный артефакт эпохи Золотой Орды пополнил фонд Национального музея

Проект Налогового кодекса Казахстана: важные изменения и обсуждения в Мажилисе