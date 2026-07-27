Прозрачная отчетность по результатам проверок научных проектов, возврат бюджетных средств и привлечение к ответственности за выявленные нарушения. На этом акцентировала внимание заместителя Премьер-министра - министр культуры и информации РК Аиды Балаева на совещании по проекту Комплексного плана стратегического развития науки, передает BAQ.KZ.

На совещании вице-премьеру также доложили о проекте Концепции развития инноваций. Аида Балаева подчеркнула, что государственная поддержка должна предоставляться только тем проектам, которые имеют научную и практическую ценность, реальные перспективы внедрения и коммерциализации. Отдельно она указала на необходимость сформировать единый реестр перспективных разработок, востребованных реальным сектором экономики.

По итогам совещания Аида Балаева поручила провести полную инвентаризацию научно-исследовательских институтов, оценить их кадровый и научный потенциал, а также восстановить научную инфраструктуру там, где это возможно.

Все научные институты проверят

Сам Комплексный план рассчитан на период с 2026 по 2030 год. Документ разработан Министерством науки и высшего образования и Национальной академией наук при Президенте совместно с отраслевыми государственными органами и местными исполнительными органами. Проект включает 72 мероприятия по четырем направлениям: совершенствование системы управления наукой, развитие кадрового потенциала, развитие отраслевой и региональной науки, формирование единой инновационной экосистемы.

Особое внимание уделено модернизации системы управления научной деятельностью. Предлагается выстроить единый цикл управления, от определения национальных научных приоритетов до внедрения результатов исследований в экономику.

Науку будут развивать по новым приоритетам

Приоритеты науки разделят на четыре уровня. Первый это стратегические проекты, критически важные для национальной безопасности и технологического суверенитета. Второй, перспективный, охватывает направления с потенциалом технологического рывка. Третий, базовый, включает фундаментальные междисциплинарные и инженерные исследования. Четвертый, расширение научного потенциала, направлен на развитие кадров, инфраструктуры и институциональной базы исследований.

План также предусматривает усиление взаимодействия науки с реальным сектором экономики и регионами. Предложена комплексная модель развития наукоградов и научно-технологических парков.

На совещании представили ключевые инициативы Национальной академии наук. По словам президента правления НАН Ахылбека Куришбаева, разработана новая методика определения приоритетов науки. Она предполагает переход к формированию научной повестки исходя из стратегических задач государства, потребностей экономики и мировых научно-технологических трендов. В проект Комплексного плана вошли восемь междисциплинарных флагманских научных проектов Академии.

Планы по развитию науки и инноваций объединят

Совместно с корейским институтом KISTI работает центр SilkNet, который станет платформой прогнозирования и аналитического сопровождения государственной научно-технологической политики. Еще одно направление это проект DeepBas с Китайской академией наук по управлению водными ресурсами с использованием пространственно-временного искусственного интеллекта. В 2027 году его планируют запустить в пилотном режиме в трех крупных водных бассейнах страны с последующим масштабированием технологий на другие отрасли.

Кроме того, вице-премьер поручила объединить планы по развитию науки и по развитию инноваций в единый документ и доработать его с учетом концептуальных замечаний, высказанных в ходе обсуждения.

Читай также:

Преодолеть разрыв: как Казахстан намерен связать науку, бизнес и производство

Научный фестиваль в Астане собрал рекордное число гостей