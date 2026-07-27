Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 28 июля

На 28 июля синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане и во всех областях Казахстана. В северных, центральных и восточных регионах ожидаются дожди, грозы, град, местами сильные дожди и туман. В центральных и южных регионах прогнозируют сильную жару, очень сильная на западе — до 47 градусов. Во многих областях действует высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане днем дождь, гроза, град и пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью на севере дождь и гроза, днем на севере, юге, востоке и в центре дождь, гроза, град, усиление ветра и пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. На западе сильная жара 35 градусов. На западе сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе — чрезвычайная. В Кокшетау днем дождь и гроза. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-18 м/с.

В Северо-Казахстанской области на севере, востоке и юге дождь и гроза, днем град и усиление ветра. Ночью и утром на западе, севере и юге туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром туман. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области днем сильная жара 35-38 градусов, на юге — очень сильная жара 40-43 градуса. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и юго-востоке — чрезвычайная. В Костанае днем сильная жара 35-37 градусов.

В Павлодарской области на севере, востоке и юге дождь и гроза, днем град и усиление ветра. Ветер северо-западный, на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре утром и днем дождь и гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области на севере и востоке небольшой дождь и гроза, днем на западе дождь и гроза. На западе, севере и востоке град и усиление ветра. Ветер северный, днем на севере и востоке порывы 15-18 м/с. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау днем на востоке ветер северо-восточный, порывы 15 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. На юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем сильная жара 35 градусов.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге дождь и гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке и юге сильный дождь, град и усиление ветра. Ночью и утром на севере туман. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке и юге 15-20 м/с. На юге, юго-востоке и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске дождь и гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

В области Абай ночью на западе, севере и в центре дождь и гроза, днем дождь, гроза, на севере, юге и в центре град и усиление ветра. Ночью и утром на севере туман. Ветер северо-западный, северный, утром и днем на севере, юге и в центре 15-20 м/с. На северо-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее дождь и гроза. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-18 м/с.

В Алматинской области днем в горных районах небольшой дождь и гроза. Ветер северо-восточный, в горах порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. На севере, западе, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле-Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, днем небольшой дождь и гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу на востоке и в горных районах кратковременный дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный, на востоке порывы 17-22 м/с. На севере, востоке и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге — высокая. В Таразе ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области днем на западе и севере пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20 м/с, в горных перевалах порывы 23-28 м/с. Днем сильная жара 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юго-западе ожидается высокая. В Шымкенте ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 40-41 градус.

В Кызылординской области в центре и на востоке пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем 15-20 м/с. Днем сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде северо-восточный ветер, днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на северо-западе ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35-39 градусов. На севере, юге и в центре ожидается высокая пожарная опасность, на западе, востоке и северо-востоке сохраняется чрезвычайная. В Актобе днем сильная жара 37-39 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ночью на западе и севере небольшой дождь и гроза. Днем сильная жара 37-39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сильная жара 37-39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области днем очень сильная жара 43-47 градусов. На севере и в центре пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе и в центре порывы 15-20 м/с. На севере и западе сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке и в центре — чрезвычайная. В Актау днем сильная жара 38-39 градусов.

В Западно-Казахстанской области на западе и севере кратковременный дождь, гроза, град и усиление ветра. Ветер западный, юго-западный, днем на западе и севере порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. На севере, востоке и в центре ожидается высокая пожарная опасность, на юго-западе сохраняется чрезвычайная. В Уральске днем кратковременный дождь, гроза, град и усиление ветра. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.