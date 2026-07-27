В минувшие выходные пользователи обнаружили, что через Google можно было найти ссылки на публичные переписки с нейросетью Claude. При переходе по ним открывались полные диалоги с чат-ботом, что вызвало опасения по поводу возможной утечки личных данных, передает BeInCrypto.

Как переписки оказались в поиске

Проблема возникла из-за особенностей настройки сервиса Claude, разработанного компанией Anthropic.

Компания запретила поисковым роботам открывать страницы с чатами. При этом внутри самих страниц была размещена команда не индексировать их. Однако поисковик не мог прочитать это указание, поскольку доступ к странице был заблокирован. В то же время Google узнавал адрес страницы, если на нее ссылались другие сайты.

В результате в поисковой выдаче появлялись ссылки без описания – Google сообщал, что информации о странице нет. Однако после перехода по ссылке пользователи могли полностью просмотреть опубликованный чат.

Какие чаты оказались доступны

По умолчанию все диалоги в Claude являются закрытыми. Публичная ссылка создается только в том случае, если пользователь самостоятельно нажимает кнопку Share. В опубликованную страницу попадают все сообщения, отправленные до момента публикации.

Согласно справке Anthropic, в общий доступ не попадают:

загруженные файлы;

данные подключенных инструментов.

Проблема затронула пользователей тарифов Free, Pro и Max. В корпоративных версиях Team и Enterprise функция публичного обмена чатами отсутствует.

Были ли утечки данных

Разработчики, первыми обратившие внимание на проблему, сообщили, что среди найденных переписок встречались логины и адреса криптовалютных кошельков.

При этом на момент публикации не подтверждено ни одного случая кражи криптовалюты, компрометации seed-фраз или взлома аккаунтов.

Часть специалистов также отметила, что говорить об утечке данных некорректно, поскольку все найденные страницы стали публичными только после того, как их владельцы сами воспользовались функцией Share.

Что происходит сейчас

После того как проблема получила широкую огласку, ссылки исчезли из поисковой выдачи Google. Однако сами опубликованные страницы продолжают существовать. Если кто-то ранее сохранил ссылку на такой чат, он по-прежнему сможет открыть его.

Чтобы закрыть доступ к опубликованной переписке, владельцу необходимо:

открыть Settings;

перейти в раздел Privacy;

выбрать Shared chats;

нажать Unshare.

Это не первый подобный случай. В сентябре 2025 года, по данным Forbes, Google уже индексировал почти 600 публичных чатов Claude.

На момент публикации компания Anthropic ситуацию официально не прокомментировала.

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