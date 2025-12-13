В Астане завершилась Республиканская олимпиада по общественно-гуманитарному направлению среди учащихся сельских школ. В финальном этапе приняли участие 432 школьника, отобранные по всем регионам страны. По итогам интеллектуальных состязаний 193 участника стали победителями и призёрами, передаёт BAQ.KZ.

В церемонии награждения приняли участие представители Министерства просвещения Республики Казахстан, республиканских и региональных центров "Дарын", а также педагогические коллективы.

Всего в рамках олимпиады были разыграны 193 медали, включая 37 золотых, 55 серебряных и 101 бронзовую. По итогам командного зачёта Гран-при завоевала команда Туркестанской области. Дипломом I степени в номинации "Лучшая олимпийская команда" отмечена сборная Мангистауской области. Дипломы II степени получили команды Кызылординской и Западно-Казахстанской областей, III степени — Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей.

Особые награды получили победители по отдельным предметам. Ученице из Жамбылской области Кашкынбай Каусар, ставшей лучшей по предмету "Казахский язык и литература", вручили грант SDU. Два победителя по английскому языку получили сертификаты на полную оплату сдачи IELTS от British Council.

Все участники заключительного этапа зачислены в Республиканскую заочную школу "Дарын" для дальнейшей подготовки. Обладатели дипломов I степени также получили право участия в заключительном этапе Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам, который состоится в марте 2026 года.

Организатором олимпиады выступил РНПЦ "Дарын" при поддержке Министерства просвещения Республики Казахстан.