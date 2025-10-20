Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководства ТОО "QazConstructions" по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство 11 социальных объектов в семи районах Восточно-Казахстанской и Абайской областей, передает BAQ.KZ.

В числе подозреваемых — бывший заместитель директора компании, который также является депутатом маслихата Курчумского района.

По данным следствия, выделенные средства предназначались для реализации социально значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни населения — строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и водопроводных сетей в сельской местности.

Однако в результате преступных действий не были введены в эксплуатацию четыре спорткомплекса и водопроводы, предназначенные для обеспечения водой семи сёл, где проживают более 20 тысяч человек.

Сумма ущерба, нанесённого государству, превышает 2 миллиарда тенге. По данным АФМ, похищенные средства были обналичены через аффилированные предприятия.

На незаконные доходы подозреваемые приобрели элитные квартиры в Астане, автомобили Lamborghini Urus, Cadillac Escalade, Mercedes, а также редкие породы лошадей. По решению суда на это имущество наложен арест.

В отношении двух подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Расследование продолжается. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.