Автобус врезался в мотоцикл и загорелся в пятницу в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, в результате погибли по меньшей мере 20 человек, еще несколько получили ожоги, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Автобус загорелся на дороге недалеко от деревни Чинна-Текур в округе Карнул.

По данным полиции, автобус, следовавший из Хайдарабада в Бенгалуру, загорелся сразу после столкновения. В нем находились 42 пассажира.

Как отмечается, в момент аварии большинство пассажиров спали.