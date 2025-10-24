20 человек погибли в результате ДТП в Индии
В момент аварии большинство пассажиров спали.
Сегодня, 13:14
Сегодня, 13:14
96Фото: hindustantimes.com
Автобус врезался в мотоцикл и загорелся в пятницу в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, в результате погибли по меньшей мере 20 человек, еще несколько получили ожоги, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".
Автобус загорелся на дороге недалеко от деревни Чинна-Текур в округе Карнул.
По данным полиции, автобус, следовавший из Хайдарабада в Бенгалуру, загорелся сразу после столкновения. В нем находились 42 пассажира.
Как отмечается, в момент аварии большинство пассажиров спали.
