Сразу 20 представителей Казахстана примут участие в чемпионате мира по боксу, который пройдёт с 4 по 14 сентября в Ливерпуле (Великобритания), передает BAQ.KZ. Это первый турнир под эгидой новой международной федерации World Boxing, и в нём будут разыграны медали во всех 20 весовых категориях.

Казахстанская сборная заявлена во всех мужских и женских дивизионах. На ринг выйдут ведущие спортсмены страны — от чемпионов Азии до медалистов мировых первенств. Состав мужской команды возглавил главный тренер Кайрат Сатжанов, женской — Елдос Сайдалин. Предварительные бои и четвертьфиналы пройдут с 4 по 10 сентября, полуфиналы и финалы — с 12 по 14 сентября. Болельщики смогут следить за выступлением национальной команды в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.

Казахстанская команда традиционно входит в число фаворитов мирового ринга. Поддержка государства и системная работа Федерации бокса позволяют атлетам стабильно бороться за награды крупнейших турниров.