Казахстан продолжает уверенно продвигаться в развитии своей образовательной системы — от детских садов до науки и высших достижений на международной арене, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

В рамках Послания Президента Касым-Жомарта Токаева "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта", правительство страны реализует масштабные реформы, направленные на цифровую трансформацию и подготовку высококвалифицированных специалистов.

С начала 2025 года в стране открыто более 300 новых дошкольных организаций, охвативших 26,6 тысячи детей, при этом особое внимание уделяется социальной поддержке: все дети из уязвимых категорий получают бесплатное питание. Один из главных новшеств — ваучерное финансирование по принципу "деньги следуют за ребёнком". Благодаря этому механизму очередь в детские сады сократилась почти вдвое. Параллельно в более чем 5,5 тысячи консультационных пунктов родители получают поддержку в воспитании и развитии детей.

Сфера школьного образования также переживает значительное обновление. Только в 2024–2025 годах введено в эксплуатацию 359 новых школ, часть из которых построены по проекту "Келешек мектептері". Проводится масштабная реновация учебных заведений — уже капитально отремонтированы 132 школы, работы продолжаются в сотнях других, создавая современные условия для более чем 95 тысяч учеников. В системе дополнительного образования зафиксирован рост охвата до 87,2%, при этом 62% школьников посещают бесплатные кружки и секции, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Обеспечение полноценного летнего отдыха стало еще одной важной задачей: в 2025 году охват детским отдыхом достиг 3,4 миллиона, увеличившись на 200 тысяч. В стране работают более 10 тысяч пришкольных лагерей и почти 200 загородных центров, а к 2027 году планируется открыть еще 50. Одновременно внедрён новый стандарт питания для школьников и воспитанников детсадов — с повышенной долей овощей и фруктов и отказом от продуктов с искусственными добавками.

Серьезные шаги предпринимаются и в сфере защиты прав детей. Работают 20 центров психологической поддержки, более 90 тысяч детей уже получили помощь через QR-коды контакт-центра "111", размещенные в школах. Появилась новая форма семейного устройства — приемная профессиональная семья, на которую выделено 1,5 млрд тенге.

Отдельное внимание уделяется профессиональному и техническому образованию. Все выпускники 9-х классов обеспечены бесплатным обучением по востребованным специальностям. Программы дуального обучения охватывают свыше 100 тысяч студентов, а партнерства с колледжами из 13 стран способствуют росту качества и трудоустройству выпускников. Казахстанская сборная завоевала 7 медальонов отличия на чемпионате Euroskills 2025 в Дании, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

Для поддержки молодых специалистов с рабочими профессиями внедрена программа льготной ипотеки "Наурыз жұмыскер". На 22 сентября в её рамках выдано более 1,9 тысячи займов на сумму 46,5 млрд тенге.

Высшее образование также переживает подъем: выделено более 93 тысяч грантов, стипендии почти удвоены, открываются новые общежития, а с 2018 года дефицит мест в них сократился на 72,5%. Казахстанские университеты уверенно входят в мировые рейтинги — 20 вузов в QS WUR, 5 — в Times Higher Education, а Назарбаев Университет — впервые в топ-500.

Особое внимание уделяется науке и внедрению искусственного интеллекта. Программа AI-Sana охватила уже более 440 тысяч студентов. В сфере НИОКР запущены новые исследовательские центры, заключены десятки договоров по коммерциализации, объем привлеченных частных инвестиций превысил 20 миллиардов тенге. Ученые Казахстана добиваются практических результатов — от создания материалов для литий-ионных аккумуляторов до получения технического селена высокой чистоты.