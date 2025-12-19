20 лет колонии за изнасилование падчерицы получил житель Павлодарской области
Житель Павлодарской области приговорён к 20 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней падчерицы. Решение вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области, передаёт BAQ.KZ.
Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.
Суд признал мужчину виновным на основании показаний малолетней потерпевшей, свидетелей, заключений экспертиз и других доказательств, исследованных в ходе процесса.
Преступление отнесено к категории особо тяжких и предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. С учётом всех обстоятельств дела суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, осуждённый пожизненно лишён права занимать педагогические должности и работать с несовершеннолетними.
По данным региональных СМИ, преступление было совершено в 2020 году в отношении 10-летней на тот момент девочки. О случившемся стало известно лишь спустя пять лет — после прохождения медицинского осмотра. До этого времени ребёнок никому не сообщал о фактах насилия.
