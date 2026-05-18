20-летнего студента зарезали в области Жетысу
В городе Талдыкорган области Жетысу 20-летний студент погиб после ссоры с друзьями, передает корреспондент BAQ.kz.
Сообщается, что в компании было около десяти человек, среди них – 17-летний школьник. Во время встречи между участниками возник конфликт, который позже перерос в уличную ссору.
По данным, после повторной встречи школьник позвал молодого человека и нанёс ему шесть ножевых ранений. Студент скончался от полученных травм.
В Департаменте полиции области Жетысу подтвердили факт инцидента.
"Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания. Суд санкционировал меру пресечения в виде ареста", – ответили в ведомстве на запрос редакции.
В полиции сообщили, что проводится всестороннее расследование.
"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия.
Ход расследования находится на особом контроле руководства полиции", – подчеркнули правоохранители.
В соответствии со статьей 201 УПК РК, подробности дела не разглашаются в интересах следствия.
