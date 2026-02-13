В Министерстве промышленности и строительства Казахстана состоялось заседание Коллегии под председательством Первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра. Участники подвели итоги работы ведомства за 2025 год и обозначили приоритеты на предстоящий период, передает BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента, Аппарата Правительства, государственных органов, акиматов, национальных компаний, Общественного совета и подведомственных организаций.

Открывая заседание, министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев отметил, что по итогам года отрасли выходят на новый этап развития. По его словам, рост производства, рекордные объемы ввода жилья, запуск инвестиционных проектов и реформы в сфере недропользования создают фундамент для качественного рывка.

По итогам 2025 года объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 6,4%. Положительная динамика обеспечена ростом в металлургии (1,2%), машиностроении (12,9%), химической промышленности (9,8%), производстве строительных материалов (9,7%), резиновых и пластмассовых изделий (7,6%) и других секторах.

За год введено в эксплуатацию 190 проектов на сумму около 1,5 трлн тенге, создано более 22 тыс. постоянных рабочих мест. Запущен Реестр казахстанских товаропроизводителей, где зарегистрированы свыше 800 компаний. Также созданы три новые специальные экономические зоны — СЭЗ «Актобе», «Атырау» и «Қорқыт Ата», подписаны 13 инвестиционных соглашений по крупным проектам.

В строительной отрасли по итогам года введено 20,1 млн квадратных метров жилья при плане 19,2 млн. Это более 185 тыс. жилищ и новый рекордный показатель (ИФО — 105,1%). Кроме того, принят новый Строительный кодекс, который должен обеспечить устойчивое развитие отрасли.

В сфере недропользования принят Кодекс о недрах, предусматривающий законодательные и институциональные изменения для восполнения и развития минерально-сырьевой базы. На государственный учет поставлены 17 новых месторождений, включая Кок-Жон, Алтын-Шоко, Самомбет, Студенческий и Такыр-Кальджир.

В 2026 году планируется изучить 100 тыс. кв. км территории страны в рамках создания детальных карт нового поколения масштаба 1:50 000 с последующим ежегодным увеличением объемов на 30 тыс. кв. км. Утверждены новые требования к картированию и подготовлены 20 проектно-сметных документаций.

В стране функционирует Единая платформа недропользования, где доступны 22 государственные услуги, внедрены электронные аукционы и онлайн-оплата подписных бонусов. Всего выдано более 700 лицензий, оцифровано около 4,6 млн геологических отчетов.

В конце 2025 года реализован пилотный проект по внедрению компьютерного зрения и искусственного интеллекта для мониторинга застройки. Система автоматически сопоставляет генеральные планы и проекты детальной планировки, выявляя несоответствия до начала строительства. Это позволяет снизить риски нарушений и повысить качество градостроительного контроля.

Кроме того, запущена сквозная цифровая платформа управления проектами Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов — от отбора инициатив до мониторинга реализации, включая EPC-контракты, закупки и аналитический контроль исполнения.