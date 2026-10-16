20 суток ареста и штраф: в Петропавловске наказали водителей без прав

В Петропавловске полицейские выявили двух водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения и без водительских удостоверений. Кроме того, на востоке города обнаружили двух несовершеннолетних мотоциклистов.

Очередной рейд по обеспечению безопасности дорожного движения прошёл в микрорайоне Береке и Рабочем посёлке. Для выявления нарушителей полицейские использовали беспилотник.

С его помощью обнаружили двух 17-летних подростков, которые катались на мотоциклах Hammer без водительских удостоверений. В отношении их родителей составили административные протоколы за передачу управления транспортом лицам, не имеющим такого права, а также за неисполнение родительских обязанностей.

Ещё двух нарушителей выявили на улицах города. На улице Суворова полицейские остановили 33-летнего мужчину на скутере. Он находился в состоянии опьянения и не имел права управления. По словам мужчины, скутер принадлежал соседу, а сам он взялся его починить и после ремонта решил проверить результат. По решению суда мужчину арестовали на 20 суток.

На улице Лазутина остановили 58-летнюю женщину, управлявшую трициклом. Она также находилась в состоянии опьянения и не имела водительского удостоверения. Женщину оштрафовали.

В полиции призвали участников дорожного движения соблюдать правила и не садиться за руль в состоянии опьянения. Рейдовые мероприятия по обеспечению безопасности продолжаются в рамках концепции «Закон и порядок».