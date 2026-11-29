В Лос-Анджелесе объявили режим повышенной готовности после землетрясения
Эпицентр находился примерно в 10 километрах от города Манхэттен-Бич.
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У побережья Лос-Анджелеса в США произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
По предварительным данным, подземные толчки были зафиксированы утром примерно в 10 километрах от побережья города Манхэттен-Бич. Очаг землетрясения находился на глубине около 9 километров.
После основного толчка зарегистрировали как минимум два афтершока магнитудой 3,0 и 2,5.
На данный момент сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Пожарная служба Лос-Анджелеса объявила режим повышенной готовности и привлекла дополнительные силы для обследования города с земли, воздуха и моря.
Специалисты проверяют состояние объектов критически важной инфраструктуры и районов, наиболее уязвимых к последствиям землетрясения.
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