У побережья Лос-Анджелеса в США произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

По предварительным данным, подземные толчки были зафиксированы утром примерно в 10 километрах от побережья города Манхэттен-Бич. Очаг землетрясения находился на глубине около 9 километров.

После основного толчка зарегистрировали как минимум два афтершока магнитудой 3,0 и 2,5.

На данный момент сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Пожарная служба Лос-Анджелеса объявила режим повышенной готовности и привлекла дополнительные силы для обследования города с земли, воздуха и моря.

Специалисты проверяют состояние объектов критически важной инфраструктуры и районов, наиболее уязвимых к последствиям землетрясения.