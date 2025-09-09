200 млрд тенге из ЕНПФ незаконно изъяты на фиктивные стоматологические услуги
Во время доклада Президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов сообщил о фактах необоснованного изъятия из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) 200 млрд тенге, предназначенных для оплаты стоматологических услуг, которые фактически не оказывались, передает BAQ.KZ.
По информации АФМ, средства были перечислены на фиктивные компании, что стало частью схемы мошенничества. Данный факт выявлен в рамках работы Агентства по защите финансовых интересов граждан и противодействию отмыванию доходов.
Глава государства заслушал отчет АФМ о результатах расследований и поручил продолжить контроль за законностью использования пенсионных и бюджетных средств.
