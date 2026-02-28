В Алматы состоялся городской хакатон «BilimHack Almaty-2026» среди студентов колледжей. В масштабном мероприятии приняли участие 72 команды и более 200 студентов организаций технического и профессионального образования, передает BAQ.KZ.

Главная цель хакатона заключается в улучшении цифровых навыков студентов колледжей, поддержка прикладных инноваций и формирование профессионализма, соответствующего требованиям современной экономики.

Проект реализован в рамках Года рабочих профессий и организован в контексте объявленного Главой государства Года цифровизации и искусственного интеллекта. В формате хакатона студенты в составе междисциплинарных команд разрабатывали технологические проекты, направленные на решение конкретных практических задач.

В течение двух дней участники представили проекты по совершенствованию образовательного процесса, развитию сервисов профориентации, созданию инклюзивных цифровых платформ и внедрению элементов искусственного интеллекта в учебный процесс.

По итогам отборочного этапа экспертная комиссия определила 40 команд, прошедших в финал. Проекты оценивались по уровню инновационности, технической реализуемости, практической значимости и потенциалу масштабирования. В ходе хакатона участники установили профессиональные контакты с представителями IT-компаний и обсудили возможности дальнейшего развития проектов и прохождения стажировок.

«BilimHack Almaty-2026» стал важной площадкой для поддержки инновационных инициатив студентов и развития цифровых решений в системе технического образования.