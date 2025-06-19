Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев в авторской статье назвал 2022 год поворотным моментом в истории Казахстана, отметив его значение для формирования национальной идентичности и будущей роли страны на международной арене, передаёт BAQ.KZ.

"2022-й стал рубежным годом для Казахстана, разбудив сознание нации и подтолкнув процессы формирования национальной идентичности, оживив их и направив в новое русло", — написал Ашимбаев.

Он подчеркнул, что в условиях геополитических вызовов и цифровой эпохи важно не только сохранять устойчивую идентичность, но и формировать ценности, делающие нацию конкурентной в XXI веке:

"Чрезвычайно важно играть на опережение и уже сейчас начать формирование ценностей, делающих нацию конкурентной на глобальной геополитической арене в XXI веке. Это вопрос места Казахстана на будущей политической карте мира".

По мнению председателя Сената, благодаря политике главы государства Казахстан занимает прочные позиции в международной системе:

"Благодаря продуманным и системным шагам Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева у нас хорошие позиции. Мы по-прежнему остаемся большим островом стабильности в окружающем штормовом море. У нас нет врагов, мы дружим со всеми, сохраняя и отстаивая свою точку зрения и интересы".

Ашимбаев подчеркнул усиливающуюся роль Казахстана как логистического и дипломатического звена:

"Мы все увереннее заявляем о себе как о важном логистическом звене на новом Шелковом пути между Восточной Азией и Европой. В окружении геополитических гигантов — России, Китая и Глобального Юга — мы не просто сохраняем свое лицо, но и развиваемся в значимую региональную силу".

Он также указал на важность статуса Казахстана как средней державы, придерживающейся политики многосторонности:

"С этой точки зрения принципиально важен статус Казахстана как средней державы, придерживающейся политики мульти¬латерализма за пределами политических лагерей".

В заключение Маулен Ашимбаев напомнил слова Жозепа Борреля, сказанные летом 2024 года: