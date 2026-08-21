21 нарушение выявили в СМИ и соцсетях во время избирательной кампании

С начала избирательной кампании в средствах массовой информации и на онлайн-платформах выявили 21 факт нарушения избирательного законодательства. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщил первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в период избирательной кампании министерство ведет работу по трем основным направлениям.

Первое – обеспечение равных условий для политических партий при освещении их деятельности в СМИ в период агитации. Второе – широкое разъяснение избирательных прав граждан и повышение их интереса к участию в голосовании. Третье направление связано с обеспечением соблюдения требований избирательного законодательства в СМИ и на онлайн-платформах.

Для этого министерство проводит постоянный мониторинг информационного пространства.

По данным Каната Искакова, в период предвыборной агитации в СМИ опубликовано более 7 тысяч материалов о деятельности избирательных штабов политических партий.

В частности, около 3 тысяч материалов вышли на телеканалах, более 500 – в печатных изданиях и около 4,5 тысячи – на интернет-ресурсах.

Одновременно министерство следит за соблюдением избирательного законодательства в СМИ и на онлайн-платформах.

«С начала электоральной кампании министерством выявлен 21 факт нарушения избирательного законодательства. Часть нарушений связана с публикацией результатов опросов общественного мнения. В частности, материалы с результатами опросов размещались в период, когда их публикация запрещена законом», – сообщил Канат Искаков.

Остальные нарушения касались ненадлежащей маркировки материалов, связанных с выборами, а также их размещения без соблюдения установленных требований.

Первый вице-министр напомнил, что впереди день тишины и день голосования, когда особенно важно соблюдать требования законодательства.

«Впереди день тишины и день голосования. Поэтому нашим коллегам необходимо быть максимально внимательными. В период, когда агитация запрещена, распространение любых агитационных материалов не допускается», – подчеркнул он.

Материалы по выявленным фактам нарушений направлены в Генеральную прокуратуру, где им будет дана соответствующая правовая оценка.