Казгидромет опубликовал прогноз погоды на 21 сентября, передает BAQ.KZ. На севере и в центре страны сохранится сухая погода под влиянием антициклона, тогда как в остальных регионах пройдут дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге возможна пыльная буря, ночью и утром местами – туман.

В Карагандинской области на севере и востоке синоптики прогнозируют заморозки до –1 °C. При этом в Жетысу, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской и Костанайской областях сохранится высокая пожарная опасность. В ряде регионов — Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Жамбылской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Улытау и Жетысу — объявлено чрезвычайное предупреждение о пожарной опасности.