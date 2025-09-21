В Казахстане ожидаются дожди с грозами и усиленный ветер 21 сентября
В некоторых регионах прогнозируют заморозки.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казгидромет опубликовал прогноз погоды на 21 сентября, передает BAQ.KZ. На севере и в центре страны сохранится сухая погода под влиянием антициклона, тогда как в остальных регионах пройдут дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге возможна пыльная буря, ночью и утром местами – туман.
В Карагандинской области на севере и востоке синоптики прогнозируют заморозки до –1 °C. При этом в Жетысу, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской и Костанайской областях сохранится высокая пожарная опасность. В ряде регионов — Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Жамбылской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Улытау и Жетысу — объявлено чрезвычайное предупреждение о пожарной опасности.
Самое читаемое
- 360 деревьев, мурал и довольные жители: аллею рабочих профессий открыли в Астане
- Историческая победа: Айдос Султангали принес Казахстану первое золото ЧМ по греко-римской борьбе
- 140 лет со дня рождения - Памятник Мыржакупу Дулатову открыли в Костанае
- День города: яблочный праздник пройдёт в Алматы
- Двое польских военных погибли во время учений в США