Министерство энергетики Казахстана направит 210 миллиардов тенге на реализацию 75 ключевых проектов по модернизации электрических и тепловых сетей страны в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщил директор департамента развития электроэнергетики Асылжан Мусин, передаёт BAQ.KZ.

Программа реализуется в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, утверждённого правительством. Её главная цель - снизить уровень износа энергетических активов до 40% и обеспечить стабильное тепло- и электроснабжение для миллионов казахстанцев.

"Это прямые инвестиции в комфорт и безопасность каждой казахстанской семьи, в бесперебойную работу предприятий и в устойчивое будущее экономики. Мы делаем ставку на отечественных производителей и лучшие финансовые инструменты", - подчеркнул Мусин.

Согласно итогам отбора проектов:

47 проектов касаются модернизации электросетей на сумму 90 млрд тенге;

28 проектов направлены на обновление систем теплоснабжения - на 120 млрд тенге.

Особый акцент делается на поддержку национальной экономики - за счёт использования казахстанских товаров и локализации производств в сфере электроэнергетики. Это не только ускорит модернизацию, но и обеспечит создание новых рабочих мест в регионах.

В Минэнерго отметили, что работа по обновлению критической инфраструктуры продолжится и во втором полугодии. Задача - повысить энергетическую безопасность страны и улучшить качество жизни казахстанцев.