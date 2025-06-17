210 млрд тенге на тепло и свет: Казахстан модернизирует изношенные сети
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Министерство энергетики Казахстана направит 210 миллиардов тенге на реализацию 75 ключевых проектов по модернизации электрических и тепловых сетей страны в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщил директор департамента развития электроэнергетики Асылжан Мусин, передаёт BAQ.KZ.
Программа реализуется в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, утверждённого правительством. Её главная цель - снизить уровень износа энергетических активов до 40% и обеспечить стабильное тепло- и электроснабжение для миллионов казахстанцев.
"Это прямые инвестиции в комфорт и безопасность каждой казахстанской семьи, в бесперебойную работу предприятий и в устойчивое будущее экономики. Мы делаем ставку на отечественных производителей и лучшие финансовые инструменты", - подчеркнул Мусин.
Согласно итогам отбора проектов:
- 47 проектов касаются модернизации электросетей на сумму 90 млрд тенге;
- 28 проектов направлены на обновление систем теплоснабжения - на 120 млрд тенге.
Особый акцент делается на поддержку национальной экономики - за счёт использования казахстанских товаров и локализации производств в сфере электроэнергетики. Это не только ускорит модернизацию, но и обеспечит создание новых рабочих мест в регионах.
В Минэнерго отметили, что работа по обновлению критической инфраструктуры продолжится и во втором полугодии. Задача - повысить энергетическую безопасность страны и улучшить качество жизни казахстанцев.
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