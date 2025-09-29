Транспортная полиция привлекла к ответственности 22-летнюю жительницу Акмолинской области за умышленное повреждение поезда, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел на станции Ельтай при отправлении электропоезда сообщением Кокшетау – Нурлы Жол.

Как сообщил заместитель начальника ДП на транспорте Курмет Мажикенов, девушка, опоздав на посадку и увидев, что двери поезда уже закрылись, бросила камень в кабину машиниста. В результате был разбит лобовой стеклопакет, что могло привести к травмированию локомотивной бригады и создать угрозу безопасности движения.

Правонарушительница привлечена к ответственности за умышленное повреждение чужого имущества. К. Мажикенов отметил, что подобные действия создают не только прямую угрозу жизни и здоровью людей, но и могут повлиять на стабильность работы железнодорожного транспорта, нарушая график движения и увеличивая риски аварийных ситуаций.

"В связи с этим, призываем всех граждан проявлять максимальную ответственность и соблюдать правила поведения на объектах транспорта. А также напоминаем, что любые противоправные действия — будь то умышленное повреждение имущества, наложение посторонних предметов на железнодорожные пути или неправомерное использование стоп-крана — строго запрещены и влекут за собой ответственность по закону", — добавил он.

С начала года ДП на транспорте зафиксировано 1 170 случаев экстренного торможения поездов, в том числе 20 из-за самовольного использования стоп-крана, 4 — из-за размещения посторонних предметов на путях и 49 — из-за повреждения стекол подвижного состава.