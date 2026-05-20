Минкультуры проводит расследование из-за камзола из "Қыз Жібек"

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Вице-министр информации и общественного развития Евгений Кочетов прокомментировал ситуацию с камзолом из кинофильма "Қыз Жібек", передает BAQ.KZ.

Напомним, что казахстанский продюсер Баян Алагузова опубликовала в социальных сетях фото в этом камзоле. Это вызвало общественный резонанс.

Продюсер рассказала, что камзол, который носила на съёмках фильма "Кыз-Жибек" Меруерт Утекешева, находится в ее частной коллекции и получила она его в подарок.

Виец-министр отметил, что ведомство проводит расследование для того, чтобы выяснить как камзол оказался в частных руках.

"Камзол из "Қыз-Жібек" - это такая достаточно сакральная вещь для казахстанского кинематографа и вообще для истории казахстанского кино. Мы сейчас проводим расследование.

Мои коллеги разговаривали с многоуважаемой Меруерт Утекешевой, и мы уже договорились. Она сама изъявила желание, что после того, как весь комплект костюма Кыз-Жибек, это не только камзол, будет собран, он будет передан в музей "Казахфильма". И я уже говорил, чтобы подобного рода инцидентов не было, мы сейчас оцифровываем все, что есть в музее "Казахфильма": все костюмы, весь реквизит, который использовался в казахстанском кино. Он будет выставлен, его можно будет посмотреть, отследить», - сказал вице-министр.

Он также подчеркнул, что Министерство культуры и информации занимается хранением огромного количества реквизита из казахстанского кино.

Что произошло

Ранее в соцсетях разгорелось обсуждение вокруг камзола из культового казахского фильма «Қыз Жібек». Поводом стала публикация продюсера Баян Алагузовой, которая показала фотографию в историческом костюме, связанном с легендарной кинолентой.

Позже Алагузова заявила, что камзол, в котором снималась народная артистка Казахстана Меруерт Утекешева, находится в ее частной коллекции и был подарен ей лично.

После этого в обществе возникли вопросы о том, каким образом один из самых узнаваемых элементов казахстанского кинонаследия оказался вне фондов «Казахфильма» и не хранится в музее.

Сама Меруерт Утекешева в одном из интервью заявила, что долгие годы костюм никого не интересовал, а отношение к наследию фильма со стороны киностудии было формальным. По ее словам, восстановлением пленки «Қыз Жібек» ей также пришлось заниматься самостоятельно, поскольку на тот момент это не вызывало интереса у «Казахфильма».

История вызвала широкий резонанс среди пользователей соцсетей, представителей культуры и поклонников фильма. Многие назвали костюм частью национального культурного наследия и призвали обеспечить его сохранность на государственном уровне.

