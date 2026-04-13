В честь Дня работников науки в Национальном университете обороны Республики Казахстан состоялось торжественное мероприятие с участием руководства, профессорско-преподавательского состава и ветеранов, передает BAQ.KZ.

Для учебного заведения, вносящего весомый вклад в обеспечение национальной безопасности через развитие науки и образования, эта дата имеет особое значение.

Коллектив вуза ведет системную работу в этом направлении, развивая научно-исследовательскую и инновационную деятельность, внедряя современные разработки и обеспечивая подготовку квалифицированных специалистов. Его научный потенциал представлен 5 докторами наук, 24 кандидатами наук, 57 докторами философии (PhD), 1 доктором по профилю.

В 2018–2025 годах в рамках грантового и программно-целевого финансирования ими реализовано 22 научно-технических проекта на сумму 1,9 млрд тенге. Речь идет о разведывательном БПЛА «Шағала» с авторским программным обеспечением, модернизированной установке разминирования, принятой на вооружение инженерных войск и других. Также проведены исследования по созданию разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов, а также разработаны рекомендации по их применению.

Присутствующих с праздником поздравил начальник университета генерал-майор Бауыржан Әбжанов. Он остановился на стратегической роли науки в развитии государства и укреплении национальной безопасности, отметив, что в современных геополитических условиях особое значение приобретает тесная связь науки и практики.

– Наука – это основная движущая сила развития государства. Военная наука, в свою очередь, является надежным щитом безопасности страны. Благодаря вашему упорному труду и научным изысканиям отечественная военная наука выходит на новый уровень. Это большое достижение и высокая ответственность, – подчеркнул генерал-майор Б. Әбжанов.

В знак признания заслуг ряд военнослужащих и ученых, внесших значительный вклад в развитие военного образования и науки, был награжден благодарственными письмами.

Чествование деятелей науки завершилось концертом, создавшим праздничную атмосферу. На сцене выступили артисты Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра и трио «Күмбір». Выступления в национальном стиле и патриотические композиции были тепло встречены зрителями.