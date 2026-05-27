Мост оснастили "умной" разметкой в Семее

В Семее на одном из мостов усилили меры безопасности для водителей.

Как сообщили в Polisia.kz, на дороге установили современные светоотражающие элементы разметки, которые помогают лучше видеть полосы движения в темное время суток и при плохой погоде.

Новые элементы отражают свет фар, благодаря чему водителям легче ориентироваться на дороге во время дождя, тумана или при слабом освещении. Это помогает заранее видеть направление движения и безопасно проезжать участок моста.

Особенно важны такие меры именно на мостах, где риск аварий выше из-за ограниченного пространства и интенсивного встречного движения. Дополнительная подсветка разделительной линии помогает снизить вероятность выезда на встречную полосу и предотвратить лобовые столкновения.

Кроме того, светоотражающие элементы дополнительно привлекают внимание водителей и напоминают о необходимости соблюдать осторожность и скоростной режим. На данном участке действует ограничение скорости 60 км/ч.

В полиции отметили, что использование современных технологий на опасных участках дорог помогает снижать аварийность и повышать безопасность всех участников движения.