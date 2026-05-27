Квартира в ЖК Астаны загорелась из-за еды на плите

В одном из жилых комплексов по улице Калдаякова в городе Астана произошел пожар. На 7-м этаже 22-этажного жилого дома произошло возгорание в квартире.

Оперативно прибывшие сотрудники МЧС в кратчайшие сроки ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. Жители дома самостоятельно вышли на улицу до прибытия пожарных подразделений.

Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - возгорание масла в сковороде.