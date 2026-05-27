Квартира в ЖК Астаны загорелась из-за еды на плите
Возгорание масла на сковороде привело к пожару в квартире.
Сегодня 2026, 13:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 13:14Сегодня 2026, 13:14
117Фото: Pixabay.com
В одном из жилых комплексов по улице Калдаякова в городе Астана произошел пожар. На 7-м этаже 22-этажного жилого дома произошло возгорание в квартире.
Оперативно прибывшие сотрудники МЧС в кратчайшие сроки ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. Жители дома самостоятельно вышли на улицу до прибытия пожарных подразделений.
Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - возгорание масла в сковороде.
Самое читаемое
- Завод за 78 млрд в Дубовке: зачем Казахстану новый коксохим и что будет с экологией?
- Астанчанка залезла на памятник в "Аллее писателей"
- 140 баллов на ЕНТ набрал выпускник из Павлодара
- Землетрясение зарегистрировано в Павлодарской области
- Российскую туристку задержали в ОАЭ по делу о контрабанде наркотиков