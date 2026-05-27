Астанчанка залезла на памятник в "Аллее писателей"

Полиция установила личность девушки, которая проявила неуважение к памятнику известному писателю.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором девушка во время фотосессии залезла на памятник Бейімбета Майлина. Этот поступок вызвал волну возмущений и расценён как неуважение к объекту культуры и общественному месту.

В ходе проверки сотрудники полиции установили 18-летнюю жительницу Астаны. Её доставили в Управление полиции района "Байконыр".

"Нарушительница привлечена к ответственности за мелкое хулиганство", – ответили в ДП.

Также сообщили, что материалы направлены в суд для принятия решения.

В ведомстве напомнили о недопустимости подобных поступков и необходимости бережного и уважительного отношения к объектам культуры и исторического наследия.

Подчеркивается, что умышленное повреждение памятников, объектов культуры и исторического наследия расценивается как акт вандализма и влечёт установленную законом ответственность, в том числе уголовную.