Какая погода ожидается в Казахстане
Синоптики в большинстве регионов Казахстана прогнозируют дождь, гроза, усиление ветра, местами град, шквалы, пыльные бури, а также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
Погодная ситуация по регионам:
Область Улытау – ночью дождь и гроза, днём гроза, град и шквал, порывы ветра до 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Карагандинская область – дождь, гроза, шквал, местами сильные осадки и град. Ветер до 23-28 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
Актюбинская область – дождь, гроза, порывы ветра до 23 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
Атырауская область – дождь, гроза, местами сильные осадки, град и шквал. Ветер до 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Алматинская область – дождь, гроза, местами сильные осадки, град и шквал, в горах порывы ветра до 25 м/с.
Кызылординская область – грозы, шквал, пыльные бури на севере и в центре области. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
Павлодарская область – дождь, гроза, град и шквал, порывы ветра до 28 м/с.
Восточно-Казахстанская область –дождь, гроза, местами сильные осадки, град и шквал, порывы ветра до 28 м/с.
Область Абай – гроза, дождь, град и шквал, усиление ветра до 23-28 м/с.
Жамбылская область – дождь, гроза, в горных районах сильные осадки, град и шквал, порывы ветра до 28 м/с.
Область Жетысу – дождь, гроза, местами град и шквал, порывы ветра до 23-28 м/с.
Костанайская область – дождь, гроза, град и шквал, порывы ветра до 28 м/с.
Туркестанская область – дождь, гроза, шквал, в горных районах сильные осадки и град. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Возможны подъёмы уровня воды в реках и локальные подтопления.
Мангистауская область – гроза, местами дождь, пыльные бури, туман в отдельных районах.
Северо-Казахстанская область – дождь, гроза, град и шквал, порывы ветра до 28 м/с.
Акмолинская область – дождь, гроза, сильные осадки, град и шквал, порывы ветра до 28 м/с.
Астана – дождь, гроза, возможен град, порывы ветра до 20 м/с.
Синоптики предупреждают, что погодные условия могут осложнить дорожную обстановку, а также представляют риск для граждан из-за сильного ветра и грозовой активности. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности.