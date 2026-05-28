Какая погода ожидается в Казахстане

Синоптики в большинстве регионов Казахстана прогнозируют дождь, гроза, усиление ветра, местами град, шквалы, пыльные бури, а также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Погодная ситуация по регионам:

Область Улытау – ночью дождь и гроза, днём гроза, град и шквал, порывы ветра до 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Карагандинская область – дождь, гроза, шквал, местами сильные осадки и град. Ветер до 23-28 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Актюбинская область – дождь, гроза, порывы ветра до 23 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Атырауская область – дождь, гроза, местами сильные осадки, град и шквал. Ветер до 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Алматинская область – дождь, гроза, местами сильные осадки, град и шквал, в горах порывы ветра до 25 м/с.

Кызылординская область – грозы, шквал, пыльные бури на севере и в центре области. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Павлодарская область – дождь, гроза, град и шквал, порывы ветра до 28 м/с.

Восточно-Казахстанская область –дождь, гроза, местами сильные осадки, град и шквал, порывы ветра до 28 м/с.

Область Абай – гроза, дождь, град и шквал, усиление ветра до 23-28 м/с.

Жамбылская область – дождь, гроза, в горных районах сильные осадки, град и шквал, порывы ветра до 28 м/с.

Область Жетысу – дождь, гроза, местами град и шквал, порывы ветра до 23-28 м/с.

Костанайская область – дождь, гроза, град и шквал, порывы ветра до 28 м/с.

Туркестанская область – дождь, гроза, шквал, в горных районах сильные осадки и град. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Возможны подъёмы уровня воды в реках и локальные подтопления.

Мангистауская область – гроза, местами дождь, пыльные бури, туман в отдельных районах.

Северо-Казахстанская область – дождь, гроза, град и шквал, порывы ветра до 28 м/с.

Акмолинская область – дождь, гроза, сильные осадки, град и шквал, порывы ветра до 28 м/с.

Астана – дождь, гроза, возможен град, порывы ветра до 20 м/с.

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут осложнить дорожную обстановку, а также представляют риск для граждан из-за сильного ветра и грозовой активности. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности.