24 августа США объявит о дальнейших мерах в отношении Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент планирует 24 августа провести пресс-конференцию, посвященную дальнейшим мерам Вашингтона в отношении Ирана.

Как сообщает Reuters, об этом Бессент сообщил в интервью CNBC.

Накануне президент США Дональд Трамп предупредил об экономических последствиях для любой страны, которая окажет "какую-либо помощь Ирану".

Бессент также заявил, что нефтяные рынки, по его мнению, неверно оценивают последствия экономического давления на Тегеран.

"Если мы оказываем максимальное экономическое давление, это означает, что, вероятно, не будет масштабного возобновления добычи. Мы уверены, что все хотят возобновления работы Ормузского пролива и снижения цен на энергоносители", - сказал министр.

Касаясь позиции Пекина в отношении предстоящих мер США в отношении Ирана, Бессент отметил, что Китай получает 50% энергоресурсов из стран Персидского залива, поэтому присоединение к инициативе Вашингтона отвечало бы его интересам.