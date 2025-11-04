На севере Афганистана произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3, унёсшее жизни как минимум 24 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Ещё более 630 жителей получили травмы, в основном лёгкой степени. Об этом сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Эпицентр подземных толчков находился в районе Хульм, а очаг залегал на глубине около 28 километров. Сильные вибрации ощущались в нескольких провинциях — Балх, Саманган, Сари-Пуль, Кундуз и Джаузджан. Жители этих регионов сообщают о многочисленных разрушениях и обвалах зданий.

Правительство Афганистана объявило о начале масштабной спасательной операции. В пострадавшие районы направлены спасатели, медицинские бригады и техника для разбора завалов. По предварительным данным, в результате землетрясения повреждены около 800 домов, многие из которых полностью разрушены.

Среди объектов, пострадавших от стихии, оказалась и знаменитая Голубая мечеть XII века в Мазари-Шарифе — одно из самых почитаемых религиозных и культурных сооружений страны. Сообщается о частичном обрушении стен и купола святыни.

Землетрясения подобной силы нередки для Афганистана, где активная сейсмическая зона проходит вдоль северных и восточных горных хребтов. Однако нынешние толчки стали одними из самых разрушительных для региона за последние годы, вновь напомнив о хрупкости инфраструктуры и сложной гуманитарной ситуации в стране.