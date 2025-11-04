24 человека погибли в результате землетрясения на севере Афганистана
На севере Афганистана произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3, унёсшее жизни как минимум 24 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".
Ещё более 630 жителей получили травмы, в основном лёгкой степени. Об этом сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.
Эпицентр подземных толчков находился в районе Хульм, а очаг залегал на глубине около 28 километров. Сильные вибрации ощущались в нескольких провинциях — Балх, Саманган, Сари-Пуль, Кундуз и Джаузджан. Жители этих регионов сообщают о многочисленных разрушениях и обвалах зданий.
Правительство Афганистана объявило о начале масштабной спасательной операции. В пострадавшие районы направлены спасатели, медицинские бригады и техника для разбора завалов. По предварительным данным, в результате землетрясения повреждены около 800 домов, многие из которых полностью разрушены.
Среди объектов, пострадавших от стихии, оказалась и знаменитая Голубая мечеть XII века в Мазари-Шарифе — одно из самых почитаемых религиозных и культурных сооружений страны. Сообщается о частичном обрушении стен и купола святыни.
Землетрясения подобной силы нередки для Афганистана, где активная сейсмическая зона проходит вдоль северных и восточных горных хребтов. Однако нынешние толчки стали одними из самых разрушительных для региона за последние годы, вновь напомнив о хрупкости инфраструктуры и сложной гуманитарной ситуации в стране.
