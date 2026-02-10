Акмолинские киберполицейские задержали в Уральске 24-летнего мужчину, подозреваемого в участии как минимум в трёх мошеннических схемах, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, задержанный выступал в роли так называемого дроповода — посредника между организаторами мошенничеств и финансовой системой. Он подыскивал третьих лиц, оформлял на их имя банковские счета в разных банках и использовал их для обналичивания похищенных у граждан денег, передавая средства организаторам преступных схем.

Кроме того, установлено, что мужчина занимался активацией SIM-карт, которые впоследствии применялись для звонков жертвам. Такие номера позволяли мошенникам скрывать личность и усложняли их выявление.

Предварительно известно о причастности задержанного как минимум к трём эпизодам мошенничества. В рамках досудебного расследования полицейские проверяют его возможную связь с другими аналогичными преступлениями и устанавливают потерпевших.

Правоохранительные органы призывают граждан не передавать свои банковские данные третьим лицам и не соглашаться на предложения о "лёгком заработке", которые часто используются в преступных схемах.