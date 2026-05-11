Автомобиль влетел в ресторан в Москве

В Москве легковой автомобиль врезался в здание ресторана рядом с Московским государственным университетом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

По данным СМИ, инцидент произошёл на Университетском проспекте. Автомобиль Nissan Murano на высокой скорости протаранил помещение заведения.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получили автомобиль и здание суши-бара.

По предварительной информации, водитель могла перепутать педали газа и тормоза. Официальные комментарии от профильных ведомств на данный момент не поступали.