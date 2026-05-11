Автомобиль влетел в ресторан в Москве
Предварительно, автоледи перепутала педали.
Сегодня 2026, 01:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 01:17Сегодня 2026, 01:17
129Фото: Газета.ru
В Москве легковой автомобиль врезался в здание ресторана рядом с Московским государственным университетом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.
По данным СМИ, инцидент произошёл на Университетском проспекте. Автомобиль Nissan Murano на высокой скорости протаранил помещение заведения.
Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получили автомобиль и здание суши-бара.
По предварительной информации, водитель могла перепутать педали газа и тормоза. Официальные комментарии от профильных ведомств на данный момент не поступали.
Самое читаемое
- Трое казахстанских дзюдоистов вышли в финал Qazaqstan Barysy Grand Slam
- В Актюбинской области продолжается ремонт республиканской автодороги
- Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в Москве
- Двоих мужчин унесло от берега на Астанинском водохранилище
- Женщина провалилась в глубокий колодец в Туркестане