На площадке Региональной службы коммуникаций Алматы заместитель акима города Нурлан Абдрахим рассказал о реализации мер социальной поддержки и развитии инклюзивной инфраструктуры мегаполиса, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, социальная помощь в Алматы направлена не только на финансирование, но и на стимулирование граждан к трудовой активности. Одним из значимых направлений стал проект "JOBCOACH", ориентированный на трудоустройство и сопровождение лиц с инвалидностью. С начала года программами занятости охвачено 1 620 человек.

Параллельно ведется паспортизация 34 тысяч объектов городской инфраструктуры для их дальнейшей адаптации до 2030 года. Контроль за этим процессом осуществляется через цифровую платформу "Цифровая инклюзия", которая обеспечивает прозрачный мониторинг реализации адаптационных мероприятий.

В сфере социальных услуг в Алматы работают 9 медико-социальных учреждений, 14 неправительственных организаций и 8 отделений надомного обслуживания при районных акиматах. Ежегодно помощь получают около 7 тысяч человек.

"Введены стимулирующие надбавки для 1,6 тысячи социальных работников в размере 30% от оклада", — отметил Нурлан Абдрахим.

Кроме того, до первого полугодия 2026 года планируется повышение квалификации более 1 тысячи специалистов для внедрения новых методик сопровождения и улучшения качества предоставляемых услуг.

В городе успешно действуют "Центр раннего вмешательства" для детей до трёх лет с нарушениями развития, "Центр поддержки семьи", а также "Центр активного долголетия", услугами которого уже воспользовались 24 тысячи пенсионеров.