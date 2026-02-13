240 млрд тенге планируют выделить на геологические изучения в Казахстане
Новые участки недр могут привлечь миллиарды.
В ближайшие три года на проекты государственного геологического изучения недр в Казахстане предусмотрено порядка 240 млрд тенге. Об этом сообщил и.о. председателя Комитета геологии Министерства промышленности и сельского хозяйства РК Канат Ерубаев на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.
Кроме того, законодательно закреплено, что 50% средств от подписных бонусов, полученных на аукционах за право недропользования, будут направляться на развитие государственной геологии и геологической инфраструктуры.
«Планируем, что к марту – апрелю 2027 года мы сможем определить первые перспективные участки по итогам государственного геологического изучения недр и выставить их на аукцион. Это создаст приток инвестиций, обеспечит поступления подписных бонусов и усилит мультипликативный эффект для экономики», — отметил Канат Ерубаев.