В ближайшие три года на проекты государственного геологического изучения недр в Казахстане предусмотрено порядка 240 млрд тенге. Об этом сообщил и.о. председателя Комитета геологии Министерства промышленности и сельского хозяйства РК Канат Ерубаев на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.

Кроме того, законодательно закреплено, что 50% средств от подписных бонусов, полученных на аукционах за право недропользования, будут направляться на развитие государственной геологии и геологической инфраструктуры.