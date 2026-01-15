Вокруг работы аэропорта Усть-Каменогорска продолжаются обсуждения. Жители и общественные деятели говорят о задержках рейсов, неудобствах для пассажиров и вопросах безопасности. В ответ на запрос корреспондента BAQ.KZ руководство аэропорта разъяснило ситуацию с приватизацией, финансированием и причинами сбоев в расписании.

Что говорят общественники

Общественник Руслан Кабиров считает, что обеспокоенность вызывает уже сам факт обсуждения приватизации, поскольку аэропорт является стратегическим объектом.

По его словам, у жителей накопилось много вопросов к инфраструктуре и безопасности. В частности, он указывает на состояние взлётно-посадочной полосы и работу светового оборудования. Общественный активист утверждает, что при посадке самолётов включаются очень яркие огни, которые слепят водителей, проезжающих по трассе в районе Прапорщиково.

Отдельная тема - регулярные задержки и перенаправление рейсов. Общественник отмечает, что в июле лично столкнулся с ситуацией, когда рейсы Астана - Усть-Каменогорск переносились в Алматы. По его словам, такие случаи происходят регулярно.

Также он обращает внимание на условия для пассажиров в холодное время года. По его словам, при задержках рейсов людям приходится пешком идти от самолёта до терминала и обратно на посадку. Это создаёт серьёзные неудобства даже для здоровых пассажиров, не говоря уже о пожилых людях или пассажирах с детьми.

Ещё одна проблема связана с транспортом.

"Из-за задержек рейсов общественный транспорт закругляет работу, и пассажиры вынуждены вызывать такси. Цены очень высокие. В акимате поднимался вопрос о развитии трамвайного сообщения, что могло бы существенно облегчить жизнь пассажирам", - рассказал Руслан Кабиров.

Общественник деятель Роман Честных предлагает разделять ответственность аэропорта и авиакомпаний. По его словам, большая часть претензий по задержкам и отменам рейсов относится именно к перевозчикам.

Он отмечает, что аэропорт Усть-Каменогорска - это провинциальный аэропорт небольшого региона, и при текущем количестве рейсов уровень обслуживания и безопасности в целом можно считать достаточным. В то же время он указывает на проблемы с комфортом пассажиров.

"Есть проблемы с количеством сидячих мест, которых более-менее достаточно только в терминале вылета до прохождения контроля. В стерильной зоне вылета внутриказахстанских рейсов мест уже часто не хватает и это снижает комфортность для длительного ожидания, особенно в условиях задержки рейса. В терминале прилета сидячих мест вообще нет, что создает проблема при необходимости ожидания багажа. Про зону пограничного контроля прилетов международных рейсов даже говорить не стоит в части комфорта", – отмечает общественный деятель.

В целом Роман Честных оценивает аэропорт на 7 из 10 и считает, что для развития туризма и увеличения международных рейсов необходимо модернизировать терминал прилёта, а также улучшить условия для пассажиров с детьми и людей с инвалидностью.

Что отвечает аэропорт

В АО "Аэропорт Усть-Каменогорск" подтвердили, что подготовка к приватизации действительно велась. 27 января 2025 года была проведена независимая оценка рыночной стоимости предприятия. Однако в связи с реализацией Общенационального плана по Посланию Президента и запуском аэропортов в курортных зонах Катон-Карагая и Зайсана было принято решение сохранить за действующим предприятием ответственность за инфраструктуру и безопасность.

Выяснилось, что в июне прошлого года аким Восточно-Казахстанской области направил письмо министру транспорта РК с предложением перенести приватизацию. Это предложение поддержали, и срок приватизации продлили до 2028 года.

В аэропорту подчёркивают, что развитие и модернизация осуществляются исключительно за счёт собственных доходов, без использования средств республиканского или местного бюджета.

"Всё наше развитие, включая текущую эксплуатацию и стратегические инвестиции, осуществляется исключительно за счёт собственных доходов. Мы не используем средства республиканского или местного бюджета", - сообщили в аэропорту.

До приватизации предприятие планирует поэтапный ремонт элементов лётного поля, техническое переоснащение и обновление систем авиационной безопасности за счёт реинвестирования прибыли.

Отметим, по итогам 2025 года аэропорт вышел на чистую прибыль в размере 246 млн тенге. Тем временем, пассажиропоток вырос на 14 процентов и достиг 745 тысяч человек.

При этом в компании признают наличие серьёзного риска. Жёсткое тарифное регулирование ограничивает возможности инвестировать в инфраструктуру, износ которой требует вложений более чем на 2,5 млрд тенге.

"Аэропорт - это объект критической инфраструктуры. Без возможности направлять прибыль на обновление ВПП, навигации и систем безопасности накапливается физический износ, что в перспективе может повлиять на стабильность работы и соблюдение международных стандартов ИКАО", - отметили специалисты.

Комментируя задержки и перенаправления рейсов, в аэропорту подчёркивают, что они связаны с требованиями авиационной безопасности.

По их словам, причинами могут быть неблагоприятные погодные условия, позднее прибытие самолётов из других городов, а также производственные решения авиакомпаний.

Со своей стороны аэропорт заявляет, что принимает все возможные меры для сокращения задержек, включая ускорение наземного обслуживания при строгом соблюдении требований безопасности.

"Мы эффективно управляем аэропортом и выполняем все обязательства. Однако возможность самостоятельно развивать инфраструктуру и поддерживать её на высоком уровне зависит от предсказуемых правил и сохранения экономической самостоятельности", — говорится в ответе на запрос редакции.

Специалисты подчёркивают, что для сохранения текущей стабильности аэропорту необходима понятная и предсказуемая регуляторная среда, которая позволит обеспечивать устойчивую работу стратегического объекта.