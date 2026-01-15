246 млн прибыли и изношенная инфраструктура: что происходит с аэропортом Усть-Каменогорска
Приватизация воздушной гавани ВКО отложена до 2028 года.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вокруг работы аэропорта Усть-Каменогорска продолжаются обсуждения. Жители и общественные деятели говорят о задержках рейсов, неудобствах для пассажиров и вопросах безопасности. В ответ на запрос корреспондента BAQ.KZ руководство аэропорта разъяснило ситуацию с приватизацией, финансированием и причинами сбоев в расписании.
Что говорят общественники
Общественник Руслан Кабиров считает, что обеспокоенность вызывает уже сам факт обсуждения приватизации, поскольку аэропорт является стратегическим объектом.
По его словам, у жителей накопилось много вопросов к инфраструктуре и безопасности. В частности, он указывает на состояние взлётно-посадочной полосы и работу светового оборудования. Общественный активист утверждает, что при посадке самолётов включаются очень яркие огни, которые слепят водителей, проезжающих по трассе в районе Прапорщиково.
Отдельная тема - регулярные задержки и перенаправление рейсов. Общественник отмечает, что в июле лично столкнулся с ситуацией, когда рейсы Астана - Усть-Каменогорск переносились в Алматы. По его словам, такие случаи происходят регулярно.
Также он обращает внимание на условия для пассажиров в холодное время года. По его словам, при задержках рейсов людям приходится пешком идти от самолёта до терминала и обратно на посадку. Это создаёт серьёзные неудобства даже для здоровых пассажиров, не говоря уже о пожилых людях или пассажирах с детьми.
Ещё одна проблема связана с транспортом.
"Из-за задержек рейсов общественный транспорт закругляет работу, и пассажиры вынуждены вызывать такси. Цены очень высокие. В акимате поднимался вопрос о развитии трамвайного сообщения, что могло бы существенно облегчить жизнь пассажирам", - рассказал Руслан Кабиров.
Общественник деятель Роман Честных предлагает разделять ответственность аэропорта и авиакомпаний. По его словам, большая часть претензий по задержкам и отменам рейсов относится именно к перевозчикам.
Он отмечает, что аэропорт Усть-Каменогорска - это провинциальный аэропорт небольшого региона, и при текущем количестве рейсов уровень обслуживания и безопасности в целом можно считать достаточным. В то же время он указывает на проблемы с комфортом пассажиров.
"Есть проблемы с количеством сидячих мест, которых более-менее достаточно только в терминале вылета до прохождения контроля. В стерильной зоне вылета внутриказахстанских рейсов мест уже часто не хватает и это снижает комфортность для длительного ожидания, особенно в условиях задержки рейса. В терминале прилета сидячих мест вообще нет, что создает проблема при необходимости ожидания багажа. Про зону пограничного контроля прилетов международных рейсов даже говорить не стоит в части комфорта", – отмечает общественный деятель.
В целом Роман Честных оценивает аэропорт на 7 из 10 и считает, что для развития туризма и увеличения международных рейсов необходимо модернизировать терминал прилёта, а также улучшить условия для пассажиров с детьми и людей с инвалидностью.
Что отвечает аэропорт
В АО "Аэропорт Усть-Каменогорск" подтвердили, что подготовка к приватизации действительно велась. 27 января 2025 года была проведена независимая оценка рыночной стоимости предприятия. Однако в связи с реализацией Общенационального плана по Посланию Президента и запуском аэропортов в курортных зонах Катон-Карагая и Зайсана было принято решение сохранить за действующим предприятием ответственность за инфраструктуру и безопасность.
Выяснилось, что в июне прошлого года аким Восточно-Казахстанской области направил письмо министру транспорта РК с предложением перенести приватизацию. Это предложение поддержали, и срок приватизации продлили до 2028 года.
В аэропорту подчёркивают, что развитие и модернизация осуществляются исключительно за счёт собственных доходов, без использования средств республиканского или местного бюджета.
"Всё наше развитие, включая текущую эксплуатацию и стратегические инвестиции, осуществляется исключительно за счёт собственных доходов. Мы не используем средства республиканского или местного бюджета", - сообщили в аэропорту.
До приватизации предприятие планирует поэтапный ремонт элементов лётного поля, техническое переоснащение и обновление систем авиационной безопасности за счёт реинвестирования прибыли.
Отметим, по итогам 2025 года аэропорт вышел на чистую прибыль в размере 246 млн тенге. Тем временем, пассажиропоток вырос на 14 процентов и достиг 745 тысяч человек.
При этом в компании признают наличие серьёзного риска. Жёсткое тарифное регулирование ограничивает возможности инвестировать в инфраструктуру, износ которой требует вложений более чем на 2,5 млрд тенге.
"Аэропорт - это объект критической инфраструктуры. Без возможности направлять прибыль на обновление ВПП, навигации и систем безопасности накапливается физический износ, что в перспективе может повлиять на стабильность работы и соблюдение международных стандартов ИКАО", - отметили специалисты.
Комментируя задержки и перенаправления рейсов, в аэропорту подчёркивают, что они связаны с требованиями авиационной безопасности.
По их словам, причинами могут быть неблагоприятные погодные условия, позднее прибытие самолётов из других городов, а также производственные решения авиакомпаний.
Со своей стороны аэропорт заявляет, что принимает все возможные меры для сокращения задержек, включая ускорение наземного обслуживания при строгом соблюдении требований безопасности.
"Мы эффективно управляем аэропортом и выполняем все обязательства. Однако возможность самостоятельно развивать инфраструктуру и поддерживать её на высоком уровне зависит от предсказуемых правил и сохранения экономической самостоятельности", — говорится в ответе на запрос редакции.
Специалисты подчёркивают, что для сохранения текущей стабильности аэропорту необходима понятная и предсказуемая регуляторная среда, которая позволит обеспечивать устойчивую работу стратегического объекта.
Самое читаемое
- Военнослужащие береговой охраны Атырау несут службу в аварийном здании
- Город Алатау может стать напрямую подчинённым правительству — депутат
- Жители Темиртау остались без отопления в разгар сильных морозов
- Экс-президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю грозит смертная казнь
- В каких регионах Казахстана закрыли трассы из-за непогоды