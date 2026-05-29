Рыбоперерабатывающий цех в области Абай ежедневно производит 1,5 тонны продукции

Глава региона Берик Уали в первую очередь ознакомился с состоянием средней школы имени Мухтара Ауэзова в селе Тассай.

Учебное заведение было построено в 1980 году. В школе обучаются 170 учеников, в предшкольной подготовительной группе – 21 ребенок. Здесь работают 41 учитель. В школе имеется 24 учебных кабинета, а также спортивный зал, столовая и библиотека.

Система поддержки школы выпускниками выстроена на постоянной основе. Например, зал казахской борьбы, носящий имя ветерана этого вида спорта Амантай Казымулы, был оборудован при спонсорской поддержке его родственников. Также в школе есть кабинет биологии имени доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой фармакологии Марата Мусина. Выпускники ежегодно оказывают помощь родной школе и вносят вклад в её развитие.

Вместе с тем в школе имеется ряд проблем. Зданию уже 46 лет, и с момента постройки капитальный ремонт не проводился. В настоящее время подготовлены сметная документация и экспертное заключение для проведения капитального ремонта.

Аким области осмотрел предметные кабинеты, спортивный зал и побеседовал с учителями.

«Выпускники школы регулярно оказывают ей поддержку. Это хороший пример, который можно взять на вооружение другим селам. Я осмотрел все кабинеты и ознакомился с состоянием здания. Очевидно, что требуется капитальный ремонт. Мы рассмотрим возможность выделения средств из республиканского и областного бюджетов. Мы приехали в село, чтобы увидеть ситуацию своими глазами. Желаю вам успехов в работе», – отметил Берик Уали.

Также аким области посетил рыбоперерабатывающий цех, открытый на базе крестьянского хозяйства «Ағайынды» в селе Тассай.

Предприятие было введено в эксплуатацию в 2023 году. Здесь производят рыбное филе, фарш и рыбную муку. Годовая мощность цеха составляет 540 тонн. Ежедневно производится 1,5 тонны продукции. На предприятии постоянно трудоустроено более 20 человек. Продукция поставляется также на рынки Европы.

Село Тассай расположено недалеко от озера Зайсан и является одним из населенных пунктов с развитым рыбным хозяйством. Если раньше местные жители в основном продавали выловленную рыбу без переработки, то сегодня у них появилась возможность производить готовую продукцию и увеличивать доход.

Директор цеха Жанат Ибрагимов обратился к акиму области с просьбой о выделении земельного участка для расширения производства.

«Для жителей села Тассай это предприятие имеет большое значение. Переработка сырья и выпуск готовой продукции – это очень эффективно. Такие инициативы способствуют развитию предпринимательства в селе и созданию новых рабочих мест. Со стороны областного акимата будет оказана необходимая поддержка», – сказал аким области.