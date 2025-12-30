После вмешательства прокуратуры Ерейментауского района погашена задолженность по заработной плате перед педагогами, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в надзорном органе, защита трудовых прав граждан остается одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. В ходе проведенного анализа прокуратурой Ерейментауского района были выявлены факты невыплаты заработной платы работникам сферы образования со стороны районного отдела образования.

По результатам принятых мер прокурорского надзора задолженность по заработной плате в размере 247 млн тенге была погашена в полном объеме. В результате восстановлены трудовые права 1 732 учителей.

В прокуратуре района напомнили работодателям о необходимости строгого соблюдения требований трудового законодательства, а также своевременной и полной выплаты заработной платы работникам.