Казахстанцы всё чаще сталкиваются с новой мошеннической схемой: злоумышленники представляются сотрудниками Казпочты, сообщают о якобы поступившей посылке и просят перейти по подозрительной ссылке. Подробнее об этом - в материале BAQ.KZ.

По информации МВД РК, с начала года в стране зарегистрировано более 11 тысяч интернет-преступлений. Сумма ущерба составила 25 миллиардов тенге, возмещено более 895 миллионов тенге.

"Это один из распространённых видов интернет-мошенничества. Через фишинговые ссылки преступники получают доступ к персональным данным и банковским счетам граждан. Мы призываем всех казахстанцев не переходить по сомнительным ссылкам и обязательно проверять информацию через официальные каналы", — подчеркнул Жандос Сүйінбай.

В случае получения подобных сообщений гражданам рекомендуется связываться с официальными представителями компаний, например, с Казпочтой, и лично удостоверяться в достоверности информации.