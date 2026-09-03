Сначала потеряли отца, потом 25 млн тенге: в Актобе семье вернули компенсацию через суд

В 2021 году трое детей из Актобе остались без отца. Мужчина погиб после производственной травмы, а работодатель выплатил семье 25 млн тенге в счет возмещения вреда. Но деньги, предназначенные матери с инвалидностью и несовершеннолетним детям, до них не дошли, сообщает BAQ.KZ.

По данным прокуратуры, всю сумму получила бабушка детей. 25 млн тенге она потратила на личные нужды.

Получилось, что после гибели кормильца семья лишилась еще и компенсации, которая должна была остаться матери и троим детям.

Спустя несколько лет в ситуацию вмешалась прокуратура Актобе. Надзорный орган обратился в суд в защиту имущественных прав семьи и потребовал вернуть всю сумму.

25 мая 2026 года Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Актюбинской области удовлетворил иск. С бабушки детей взыскали 25 млн тенге.

Решение вступило в законную силу. Компенсацию вернули матери с инвалидностью и троим несовершеннолетним детям, которые потеряли отца еще в 2021 году.