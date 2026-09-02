США ударили по Ирану: Трамп пригрозил уничтожить страну
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США возобновили военные удары по Ирану после нескольких недель относительного затишья. Президент Дональд Трамп заявил, что в случае нового ответа Тегерана американские удары будут значительно сильнее.
— Если они ответят, по ним ударят ещё гораздо сильнее. Если это произойдет в третий раз, они как страна будут полностью уничтожены, — заявил Трамп в интервью Fox News.
По данным Центрального командования США (CENTCOM), американские военные атаковали объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В Вашингтоне заявили, что операция стала ответом на попытки КСИР атаковать торговые суда в Ормузском проливе, а также американских военнослужащих в регионе.
Американская сторона сообщила о начале волны ударов около 18:00 по центральноевропейскому времени. Примерно через семь часов США объявили об окончании операции. Тем временем иранские СМИ сообщили о взрывах в нескольких районах на юге страны. В частности, удары были зафиксированы в Бендер-Аббасе, Сирике и на острове Кешм, а также в Чабахаре, Конараке и районе аэропорта Джирофта на юго-востоке Ирана.
КСИР заявил через агентство Mehr, что нанес ответные удары по американским базам в регионе с использованием ракет и беспилотников. Кроме того, Корпус намерен усилить контроль над Ормузским проливом. На фоне нового витка противостояния Трамп также дал понять, что не рассчитывает на дипломатическое соглашение с Тегераном.
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