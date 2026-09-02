Двух иностранцев застали за нелегальной работой в Петропавловске

В Петропавловске полицейские выявили двух иностранцев, нарушивших правила трудовой деятельности. Один работал у прилавка, второй — поваром. Сотрудники миграционной службы проводят рейды на рынках, в кафе, на строительных объектах и в других местах возможного пребывания иностранных граждан. В одном из заведений общепита иностранная гражданка работала одновременно на кухне и у прилавка. При этом разрешения на трудоустройство в Казахстане у нее не было.

Ее соотечественник работал поваром. По данным полиции, он имел право трудоустроиться только у физического лица. Обоих иностранцев, а также работодателя привлекли к административной ответственности. С начала года в Северо-Казахстанской области за нарушения миграционного законодательства к административной ответственности привлечены 1 236 иностранцев и 593 гражданина Казахстана. В частности, 308 иностранцев наказали за незаконную трудовую деятельность.

Еще 85 работодателей привлекли к ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы. По решениям суда 52 иностранца выдворены за пределы Казахстана. В полиции напомнили, что иностранные граждане обязаны соблюдать правила пребывания и трудовой деятельности в стране, а работодатели — принимать их на работу только при наличии предусмотренных законом оснований.