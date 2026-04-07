2,5 млрд тенге субсидий: В Костанае раскрыли схему с фиктивным мясом
Подсудимые похитили более 2,5 млрд тенге выделенных на развитие животноводства и мясопереработки через фиктивный скот и поддельные документы
Суд №2 города Костаная вынес приговор в отношении группы лиц, обвиняемых в хищении государственных субсидий в особо крупном размере. Общий ущерб, причиненный государству, превысил 2,5 млрд тенге, передает BAQ.kz.
Как сообщили в суде №2 города Костаная, по делу проходили 30 человек. Среди них - руководители компаний, сотрудники предприятий, главы крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и представители госорганов.
Суд установил, что с декабря 2021 года по июнь 2023 года действовала организованная схема хищения субсидий, выделенных на развитие животноводства и мясопереработки.
Как работала схема
Основная часть средств была получена через фиктивные операции.
В частности, более 1,1 млрд тенге было похищено при строительстве мясокомбината: предприятие не соответствовало требованиям по мощности, однако необходимые документы были подделаны.
Ещё свыше 350 млн тенге незаконно получили крестьянские хозяйства. Они сдавали скот, не соответствующий установленным критериям, а сотрудники мясокомбината оформляли документы с нужными показателями.
Кроме того, более 1 млрд тенге было похищено за счёт фиктивных поставок мяса - фактически речь шла о так называемом «воздушном скоте», который существовал только на бумаге.
Приговор суда
Суд признал подсудимых виновными по ряду статей, включая мошенничество, создание организованной группы, взяточничество и легализацию преступных доходов.
Главный фигурант дела - директор компаний - получил 14 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.
Другие участники схемы получили различные сроки - от нескольких лет до 10 лет лишения свободы.
Часть подсудимых получила условные сроки с учётом смягчающих обстоятельств, включая наличие малолетних детей и признание вины.
Также суд назначил дополнительные наказания - запрет на занятие должностей и ведение предпринимательской деятельности.
Конфискация и деньги
Суд постановил обратить в доход государства изъятые средства, включая 1,3 млн долларов США, более 600 млн тенге на счетах компании, а также другие активы.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены, арест на имущество сохранён до исполнения приговора.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
