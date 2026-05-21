Клиника сделала заявление после смерти Сауле Базархан

Частная клиника пластической хирургии Smart Beauty опубликовала официальное заявление после смерти казахстанского блогера и бизнесвумен Сауле Базархан, передает BAQ.KZ.

В обращении представители клиники выразили соболезнования семье погибшей.

"Коллектив клиники выражает искренние и глубокие соболезнования семье, родным и близким пациентки Ермахановой Сауле. Для нас это тяжелое событие, которое мы воспринимаем с глубоким человеческим сочувствием и уважением", - говорится в заявлении.

В клинике сообщили, что в настоящее время по факту произошедшего проводятся предусмотренные законодательством процедуры.

При этом представители медучреждения отказались комментировать обстоятельства и медицинские детали случившегося.

"В связи с необходимостью соблюдения врачебной тайны, уважением к семье пациентки, а также в интересах объективности проводимых мероприятий клиника не считает возможным публично комментировать обстоятельства и медицинские детали произошедшего до завершения официальных процедур", - отметили в клинике.

Также в Smart Beauty призвали СМИ и пользователей соцсетей воздержаться от распространения непроверенной информации и предположений.

Что произошло

Ранее дочь Сауле Базархан сообщила, что ее мать скончалась 15 мая после плановой операции по липосакции в одной из частных клиник Алматы.

По словам родственников, в течение нескольких часов семья не получала информации о состоянии пациентки.

"Час. Полтора. Два. Три. На вопросы не отвечали. Просто молчали", - написала дочь погибшей в соцсетях.

В Департаменте полиции Алматы сообщили о возбуждении уголовного дела. В настоящее время проводится досудебное расследование