В Караганде запустили новый цех за 10 млрд тенге

В Караганде открыли новый производственный цех для горнодобывающей отрасли.

Проект реализован международной компанией с более чем 140-летним опытом работы в сфере технологий и оборудования для переработки полезных ископаемых.

Здесь будут выпускать бандажи для валковых прессов высокого давления и обслуживать промышленное оборудование. Стоимость проекта составила 10,2 млрд тенге. На предприятии создадут 134 рабочих места.

В открытии приняли участие представители Европейского союза в Казахстане, госорганов и бизнеса. Запуск производства поможет развивать инженерные компетенции и усилит промышленность региона.

Новый цех также ориентирован на экологичные технологии и снижение выбросов в промышленности к 2030 году.

