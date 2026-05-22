В Караганде запустили новый цех за 10 млрд тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Караганде открыли новый производственный цех для горнодобывающей отрасли.
Проект реализован международной компанией с более чем 140-летним опытом работы в сфере технологий и оборудования для переработки полезных ископаемых.
Здесь будут выпускать бандажи для валковых прессов высокого давления и обслуживать промышленное оборудование. Стоимость проекта составила 10,2 млрд тенге. На предприятии создадут 134 рабочих места.
В открытии приняли участие представители Европейского союза в Казахстане, госорганов и бизнеса. Запуск производства поможет развивать инженерные компетенции и усилит промышленность региона.
Новый цех также ориентирован на экологичные технологии и снижение выбросов в промышленности к 2030 году.
Ранее сообщалось, что завод по переработке отходов в энергию построят в Алматы.
Читайте также:
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 22 мая
- Клиника сделала заявление после смерти Сауле Базархан
- "Три часа мы ничего не знали": сноха Сауле Базархан заявила о странных обстоятельствах смерти мамы
- Трамп вновь допустил возможность нахождения у власти после 2029 года
- Президенты Турции и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке