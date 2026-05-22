Аэропорт Астаны обратился к горожанам с просьбой

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сообщил о проведении плановых учебно-тренировочных мероприятий на территории аэропорта 22 мая 2026 года, передает BAQ.kz.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, с 12:00 до 14:00 будут отрабатываться действия служб при возникновении авиационного происшествия.

В учениях примут участие аварийно-спасательная служба аэропорта, Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны, пожарные подразделения, оперативно-спасательный отряд, Центр медицины катастроф, служба 103, а также представители авиакомпаний.

Во время тренировки на территории аэропорта может быть задействована специальная техника и экстренные службы.

В аэропорту попросили жителей и гостей города с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

Ранее сообщалось, что в Экибастуз может появиться новый аэропорт – соответствующее поручение акиму Павлодарской области дал Касым-Жомарт Токаев.

