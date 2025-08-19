В Казахстане введена уголовная ответственность за принуждение к браку. С 16 июля 2025 года в Уголовный кодекс добавлена статья 125-1, предусматривающая наказание за принуждение к вступлению в брак, передает BAQ.KZ.

Закон подписан Главой государства в рамках реализации Концепции "Закон и порядок" и направлен на обеспечение нулевой терпимости к правонарушениям.

Как сообщает Генпрокуратура, за последние пять лет в Казахстане зарегистрировано 257 уголовных дел по факту принуждения к браку, при этом 95% из них были прекращены. Новая статья предусматривает лишение свободы до двух лет за принуждение, а при тяжких последствиях — до 10 лет.

Также внесены изменения в статью 125 УК: теперь дела не могут прекращаться при добровольном освобождении потерпевшей, а похищение женщины с целью принудительного брака квалифицируется по совокупности статей 125 и 125-1.

Принятые меры направлены на усиление защиты граждан, обеспечение неотвратимости наказания и формирование нетерпимости в обществе к нарушениям в сфере личной свободы.