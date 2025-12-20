В Костанайской области последовательно реализуется государственная политика по развитию и модернизации системы здравоохранения, направленная на повышение доступности и качества медицинской помощи для населения, передаёт BAQ.KZ.

За последние два года в сельской местности области построено 26 объектов первичной медико-санитарной помощи — врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов. Новые объекты оснащены современным медицинским оборудованием, включая ультразвуковые аппараты, лабораторные комплексы, реабилитационное и физиотерапевтическое оборудование, которое ранее было недоступно на уровне села.

Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы отрасли. В текущем году на эти цели направлено 9,8 млрд тенге, что в три раза превышает объем финансирования 2022 года (3,3 млрд тенге).

На сегодняшний день в медицинских организациях области функционируют 4 ангиографа, 11 компьютерных томографов, 2 магнитно-резонансных томографа.

"Дополнительно приобретены КТ- и МРТ-аппараты, два ангиографа, а также линейный ускоритель для онкологической больницы. Впервые в регионе установлен линейный ускоритель, что позволило пациентам получать лучевую терапию на территории области, без необходимости выезда в другие регионы", - отметили в областном акимате.

В 2026 году планируется приобретение двух МРТ и двух ангиографов для Аркалыкской и Житикаринской региональных больниц. Внедрение высокотехнологичного оборудования позволит значительно улучшить оказание экстренной и плановой хирургической помощи, в том числе при заболеваниях системы кровообращения, нейрохирургических и травматологических патологиях. Современные КТ и МРТ способствуют повышению уровня ранней диагностики заболеваний.

Кроме того, в начале текущего месяца службе скорой медицинской помощи области были переданы 50 новых специализированных автомобилей. Современные машины оснащены необходимым медицинским оборудованием, что позволяет эффективно оказывать помощь на месте вызова, снижает нагрузку на изношенный автопарк и минимизирует риски задержек прибытия бригад.