264 класса "Жас сақшы" действуют в школах Казахстана - МВД

1 сентября по всей стране стражи порядка обеспечили безопасность детей и общественный порядок во время мероприятий, посвященных началу нового учебного года.

За каждым учебным заведением были закреплены сотрудники полиции и ответственные руководители территориальных подразделений. Патрульные наряды максимально приблизили к местам проведения школьных мероприятий.

Особое внимание в День знаний уделено профилактической работе с детьми. На школьных линейках полицейские напомнили учащимся о правилах безопасного поведения, дорожного движения и ответственности за правонарушения.

Руководители и сотрудники подразделений МВД провели по всей стране более 7 тысяч лекций и тематических бесед. Для младших школьников подготовили специальные раскраски по правилам дорожного движения, чтобы в доступной игровой форме закрепить знания о безопасности.

К профилактической работе также присоединились юные инспекторы дорожного движения и учащиеся классов "Жас сақшы". Сегодня в 238 школах страны действуют 264 класса "Жас сақшы", в которых обучаются более 5,3 тысячи школьников. 1 сентября еще 10 таких классов открылись в городах Астана и Шымкент, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской областях и области Жетысу.

Ученики классов "Жас сақшы" вместе с полицейскими проводят профилактическую работу среди сверстников, участвуют в тематических мероприятиях и помогают формировать у школьников культуру законопослушного и безопасного поведения.

МВД продолжит системную работу по обеспечению безопасности детей как в школах, так и за их пределами. Защита жизни и здоровья подрастающего поколения остается одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел.