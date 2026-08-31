Первые дни календарной осени принесут в Казахстан заметное похолодание. В северной части страны ночью температура местами опустится ниже нуля, а на востоке и в центре ожидаются заморозки до -3°C. При этом на западе республики сохранится теплая погода – днем воздух прогреется до +35°C.

Где в Казахстане ожидаются заморозки

Большая часть территории Казахстана в начале сентября окажется под влиянием северного антициклона. Поэтому во многих регионах установится преимущественно сухая и малооблачная погода.

В северо-западных и северных областях ночью температура будет колебаться от 0 до +5°C. Местами прогнозируются заморозки до 3 градусов. На поверхности почвы в западной части региона температура может опуститься до -1°C.

На востоке и в центре страны ночью ожидается 0…+5°C, на юге этих регионов – до +10°C. Местами также возможны заморозки до -3°C.

Днем при этом температура будет постепенно повышаться.

В каких регионах пройдут дожди и мокрый снег

1-2 сентября на севере, востоке и в центре Казахстана под влиянием ложбины северного циклона и атмосферных фронтов прогнозируются осадки.

Ночью местами возможны дождь и мокрый снег, днем – дождь и грозы.

В горных районах Алматинской области ожидаются сильные дожди с грозами и градом.

Кроме того, на севере, востоке, юге и юго-востоке страны усилится ветер. В ночные и утренние часы на северо-западе, севере и востоке местами прогнозируется туман.

Где в начале сентября сохранится жара

На фоне похолодания в северных и центральных регионах на западе Казахстана сохранится теплая погода.

В западных областях ночью ожидается +10…+18°C, днем – до +25…+30°C, с последующим повышением до +28…+33°C.

В Мангистауской области температура ночью составит +13…+21°C, а днем воздух прогреется до +30…+35°C.

В южных регионах ночью ожидается +10…+15°C, в горных районах – +3…+8°C. Днем температура составит +18…+23°C, в горах – +7…+12°C.

Таким образом, начало сентября в Казахстане будет отличаться резким температурным контрастом: от заморозков до -3°C ночью на севере, востоке и в центре до +35°C днем на западе страны.