Новый учебный год в школах Казахстана начнётся с рядом изменений. Обновится система оценивания, для начальных классов введут новые требования, а использование смартфонов во время уроков будет ограничено. Кроме того, изменится порядок аттестации педагогов, а в образовательный процесс начнут внедрять искусственный интеллект.

В этом году более 8 тысяч школ страны примут 4,1 млн учащихся. Более 380 тысяч детей впервые переступят школьный порог.

Как пройдёт первый звонок 1 сентября

В первый день нового учебного года во всех школах пройдут единые классные часы. В колледжах будут организованы кураторские часы.

По словам первого вице-министра просвещения Шынар Акпаровой, классные часы пройдут во всех классах, на них будет отведено около 45 минут.

Можно ли дарить учителю цветы

1 сентября дарить учителю цветы считается хорошей традицией. Однако это не должно превращаться для родителей в обязанность или соревнование.

Министерство просвещения предупреждает, что школам запрещено инициировать покупку цветов или подарков, организовывать сбор денег и обязывать родителей участвовать в этом.

В данном случае важнее не стоимость и количество цветов, а уважение ребёнка к своему учителю. Поэтому решение подарить цветы остаётся исключительно на усмотрение каждого ученика и его родителей.

Нельзя приходить в школу с макияжем

Ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что школьникам якобы запрещено приходить в школу с макияжем, а за нарушение этого требования родителей могут оштрафовать.

Министерство просвещения прокомментировало этот вопрос.

В действующих обязательных требованиях к школьной форме нет отдельной нормы, касающейся появления учащихся на занятиях с макияжем. То есть общего правила, напрямую запрещающего использование макияжа, не существует.

При этом у каждой образовательной организации есть собственные правила внутреннего распорядка и устав. Школы могут устанавливать во внутренних правилах требования к внешнему виду учащихся.

При нарушении обязательных требований к школьной форме предусмотрена административная ответственность. Вопрос использования макияжа при этом может регулироваться правилами внутреннего распорядка конкретной школы.

Изменится порядок аттестации педагогов

С 1 сентября 2026 года в пилотном режиме будет введён новый порядок аттестации педагогов.

Будет сформирован профессиональный цифровой профиль педагога. При его оценке будут учитываться качество проведения уроков, результаты обучения учащихся, профессиональные достижения, повышение квалификации и другие показатели.

В рамках пилотного проекта от педагогов не будут требовать обязательной подготовки эссе, авторских программ или учебно-методических материалов.

Действующие квалификационные категории сохранятся до окончания срока их действия.

В начальных классах изменится система оценивания

С 1 сентября изменится подход к оцениванию учащихся начальных классов.

Ранее применявшийся порядок проведения суммативного оценивания за раздел и четверть будет пересмотрен. Вместо него будут использоваться такие виды текущего оценивания, как диктанты, изложения, контрольные, практические и творческие работы.

Цель нового подхода – более точно оценивать реальные учебные достижения ребёнка и одновременно снижать учебную и эмоциональную нагрузку на детей.

Программу начальных классов упростят

Учебная программа по предмету «Математика» для 1-4 классов также будет пересмотрена.

Часть сложных тем будет упрощена, а некоторые темы перенесут в программы старших классов.

Обновится и содержание языковых дисциплин. Для детей, которые впервые начинают обучение на казахском языке, будет введена программа языковой адаптации.

Ученики 3-х и 7-х классов будут учиться по новым учебникам

С нового учебного года учащиеся 3-х и 7-х классов будут обучаться по обновлённым учебникам.

Учебные материалы педагоги выбирали через специальную электронную платформу.

Для школьников введут новые обязательные курсы

В школьную программу добавят ряд новых обязательных курсов.

Ученики 5-7 классов будут изучать курс «Основы Конституции», учащиеся 8-11 классов – «Закон и порядок», а школьники 5-11 классов – курс «Личная безопасность».

На этих занятиях будут рассматриваться вопросы повышения правовой грамотности учащихся, разъяснения прав и обязанностей граждан, кибербезопасности, действий в чрезвычайных ситуациях и предотвращения различных угроз.

Использование смартфонов во время уроков будет ограничено

С нового учебного года использование смартфонов учащимися во время уроков будет ограничено.

Пользоваться телефоном разрешается в случае, если это необходимо для выполнения учебного задания по указанию учителя, а также во время чрезвычайных ситуаций.

Порядок хранения смартфонов во время занятий школы будут определять самостоятельно. При необходимости в образовательных организациях могут быть предусмотрены специальные места для хранения телефонов.

В школах начнут использовать искусственный интеллект

С сентября 2026 года начнут применяться новые подходы к внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс.

Для учителей будет организовано обучение эффективному использованию инструментов искусственного интеллекта при подготовке к урокам и непосредственно в образовательном процессе.

На первом этапе новые подходы будут апробироваться в пилотных школах. Сначала планируется охватить 10 школ, затем 50, а после этого ещё 300 школ.

Как будут оценивать учащихся начальных классов

Для учащихся 2-4 классов также изменится подход к оцениванию. Критериальная система оценивания сохраняется, а ученикам 1-го класса оценки выставляться не будут.

Доля формативного оценивания в итоговой оценке за четверть увеличится с 25% до 50%. Кроме того, после завершения каждого раздела будет проводиться промежуточное оценивание.

Суммативное оценивание за четверть проводиться не будет.

Четвертная оценка будет формироваться следующим образом:

50% – результаты формативного оценивания;

50% – результаты промежуточного оценивания.

Модерация в начальных классах также проводиться не будет.

Когда завершится 2026-2027 учебный год

2026-2027 учебный год начнётся 1 сентября и завершится 25 мая 2027 года.

Осенние каникулы пройдут с 26 октября по 1 ноября, зимние – с 28 декабря по 10 января, а весенние – с 22 по 28 марта.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 8 по 14 февраля.

Таким образом, в новом учебном году изменения коснутся не только учащихся, но и педагогов и родителей. Новые правила будут введены сразу по нескольким направлениям – от системы оценивания и учебных программ до использования смартфонов, внедрения искусственного интеллекта и аттестации учителей.

Что изменится в Казахстане с 1 сентября 2026 года: главные нововведения, читайте в нашем материале.