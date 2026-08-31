В Астане при обрушении строительного крана погиб человек

В Астане при обрушении башенного крана погиб один человек, еще двое пострадали, сообщили в департаменте полиции города, передает BAQ.KZ.

Еще двое пострадавших были доставлены в больницу. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства происшествия. Иные подробности в интересах следствия не сообщаются.

Читайте также:

"Купание в фонтанах запрещено": полиция обратилась к астанчанам

Напавшего на детей в парке Алматы задержала полиция

Полиция проверила «вооруженную» женщину на остановке в Астане