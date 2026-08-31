В Астане при обрушении строительного крана погиб человек
31 Августа 2026, 15:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
31 Августа 2026, 15:3931 Августа 2026, 15:39
247Фото: Baq.kz
В Астане при обрушении башенного крана погиб один человек, еще двое пострадали, сообщили в департаменте полиции города, передает BAQ.KZ.
Еще двое пострадавших были доставлены в больницу. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства происшествия. Иные подробности в интересах следствия не сообщаются.
Читайте также:
"Купание в фонтанах запрещено": полиция обратилась к астанчанам
Напавшего на детей в парке Алматы задержала полиция
Полиция проверила «вооруженную» женщину на остановке в Астане
Самое читаемое
- Дзюдоист Абылайхан Жубаназар завоевал золото Grand Slam в Лозанне
- Цех по производству пластиковых изделий загорелся в Алматинской области
- Усть-Каменогорск отмечает 306-летие: город ждет большой концерт и фейерверк
- Иностранцам в Казахстане раздают необычные QR-карточки
- Три девушки заблудились при спуске с пика Сатпаева